Vendeva marijuana a un minorenne:55enne di Sassari arrestato dalla Polizia di Stato

Sassari. La Polizia di Stato della Questura di Sassari, impiegata in un’attività mirata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nel centro storico cittadino, ha tratto in arresto un uomo di 55 anni per vendita di sostanze stupefacenti o psicotrope.

L'uomo sottoposto a controllo già nei giorni scorsi era stato trovato in possesso di sostanza stupefacente e per questo era sotto osservazione.

L’attività posta in essere ha permesso di sorprendere l’uomo mentre cedeva qualcosa nelle mani di un ragazzino che, nelle vie del centro storico, lo stava inequivocabilmente aspettando.

Nella circostanza, i poliziotti hanno recuperato del denaro e un involucro di cellophane contenente una sostanza che, dalle successive analisi eseguite dal personale del locale Gabinetto di Polizia Scientifica, è risultata essere Marijuana.

Pertanto i poliziotti dopo le formalità di rito hanno tratto in arresto il 55enne che a seguito dell’udienza di convalida è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari.