Tissi. "La voce del silenzio", reading per dire basta alla violenza sulle donne

In occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne che si celebra il 25 novembre, come ogni anno, i Comuni dell’Unione del Coros hanno deciso di promuovere una serie di eventi. Quest’anno verrà presentato “La voce del silenzio”, reading a cura di Roberta Balestrucci Fancellu, accompagnata dalle musiche di Davide Tempesta e Sara Pireddu: un viaggio fatto di musica e parole, che racconta storie di donne, annullate e nascoste da amori troppo grandi, seguite da amori indiscreti e non ricambiati, ma che alla fine hanno trovato il modo di ribellarsi, di vivere, di trovare la loro voce nel silenzio.

“L’organizzazione della manifestazione, non è stata semplice visto il delicato periodo che stiamo attraversando ed è frutto di un lavoro in sinergia tra i vari assessori e consiglieri dei comuni del Coros – afferma l’assessora alla cultura di Tissi Elena Pisuttu – e vede Tissi come Ente capofila di una rete di Comuni composta da Ossi, Florinas, Cargeghe, Codrongianos, Uri, Usini, Ittiri e Ploaghe. Lo scopo del progetto è proprio quello di lottare contro la violenza in ogni sua forma, soprattutto quella di genere, percorrendo un cammino che ci porta verso il rispetto del prossimo. Un percorso che deve partire dalle piccole azioni quotidiane, le stesse che ci porteranno a essere uomini e donne migliori un domani. “Un ringraziamento particolare- sottolinea l’assessora Pisuttu- va all’Unione dei Comuni del Coros che, anche quest’anno ha sostenuto l’iniziativa con un importante finanziamento, permettendo un’ulteriore crescita per quest’ambizioso progetto volto ad una maggiore sensibilizzazione del tema”. Gli eventi sono stati programmati nei comuni di:

CARGEGHE giovedì 18 novembre ore 18.30, centro culturale A. Ruiu

OSSI, domenica 21 novembre 19.00

TISSI, lunedì 22 novembre ore 18.00, Centro Culturale

ITTIRI, martedì 23 novembre ore 19.00, Biblioteca Comunale

URI, giovedi 25 Novembre ore 19:30, Comune di Uri, sala consiliare

CODRONGIANOS, sabato 27 novembre 18.00, Biblioteca Comunale

FLORINAS, domenica 28 novembre 18.00, Sala convegni del centro sociale

PLOAGHE, lunedì 29 novembre 18.30, Salone del Convento

USINI, martedì 30 novembre 19.30, Auditorium Comunale Mario Cuccuru