Sassari. Promocamera, nuovi percorsi per far crescere le imprese

“Siamo convinti di lavorare su progetti che risultino pienamente coerente con le linee strategiche di indirizzo definite da questa consiliatura camerale- aggiunge, in conclusione, Carboni- E grazie alla efficace gestione delle risorse aggiuntive provenienti dai fondi della programmazione comunitaria, Promocamera ha nel corso degli anni attivato numerose azioni di formazione e assistenza personalizzata, strutturate per sostenere agli aspiranti imprenditori e le nuove imprese.”













Creazione e start up d’impresa sono due aspetti strategici su cui il Sistema camerale del nord Sardegna si è dotato da anni di un vero e proprio modello operativo che si rivolge ad aspiranti e nuovi imprenditori e imprenditrici e prevede un’offerta mirata e integrata di attività per la promozione della cultura d’impresa, attraverso percorsi di informazione, formazione, assistenza, accompagnamento e supporto.In particolare l’Azienda Speciale camerale Promocamera, grazie alla partecipazione a numerosi Programmi europei che promuovono l’occupazione, la creazione di impresa e la cooperazione transfrontaliera tra le imprese che operano nelle regioni dell’Alto mediterraneo continua a sostenere la creazione, la crescita e la sostenibilità -con particolare riguardo alle start up innovative- di nuove realtà economiche e nuove opportunità occupazionali sul nostro territorio.Nei giorni scorsi a Bastia, in Corsica, si è concluso il progetto MarittimoMob che ha portato avanti una doppia sfida: migliorare il potenziale d’inserimento nel mondo del lavoro dei giovani e aumentare la competitività delle imprese delle filiere prioritarie della crescita blu per il settore della nautica e verde per il turismo sostenibile in Corsica, Liguria e Sardegna.Per un percorso di formazione congiunto, innovativo e qualificante, “Specialista dell’accoglienza sicura nella nautica e nel turismo sostenibile”, di cui hanno beneficiato 20 studenti transfrontalieri, che si è articolato articolato tra lezioni, visite in azienda e stage in imprese di nautica e turismo.“In questo particolare momento - sostiene il presidente di Promocamera, Francesco Carboni - supportare la nascita e crescita di nuove imprese, attraverso la maturazione di una mentalità imprenditoriale, non è rilevante ai soli fini della futura creazione di nuove imprese, ma si riflette anche sulla capacità dei giovani di innovare, di riconoscere i propri punti di forza e di debolezza, di lavorare sia individualmente che in team, di saper assumere rischi; questo è infatti l’obiettivo prioritario che Promocamera si pone nell’organizzare e gestire le attività finalizzate a promuovere lo spirito imprenditoriale e la cultura d’impresa.”Otto i giovani ragazzi sardi che hanno potuto acquisire delle competenze trasversali spendibili nel mercato del lavoro vista la domanda crescente di professionisti e nuovi esperti che siano in grado di relazionarsi con il pubblico, rispettare tempi e scadenze, gestire le responsabilità e lavorare in gruppo oltre che essere flessibili dinamici e creativi.Crescita e formazione di nuove figure professionali hanno caratterizzato anche gli obbiettivi -raggiunti- da SUCCESS all'interno del quale Promocamera ha realizzato un percorso di coaching collettivo. Diciotto partecipanti, tutti residenti in Sardegna, hanno avuto la possibilità di accrescere e affinare le proprie competenze per la creazione di una nuova impresa.Al termine del percorso, la scorsa estate, si sono costituite 6 imprese che hanno beneficiato di un contributo del valore di 8.000 euro, a copertura del 70% delle spese di avvio e costituzione.