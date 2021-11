Inaugurato a Tissi il primo ed unico giardino Fenologico del Nord Sardegna

Questa mattina è stato inaugurato il primo ed unico giardino Fenologico del nord Sardegna. Il Comune di Tissi ha aderito con entusiasmo all' iniziativa pilota del Dipartimento Meteoclimatico di ARPAS in concertazione con Assessorato alla Difesa dell’Ambiente fin da due anni fa, quando ha sposato le finalità della Carta delle Buone pratiche, ovvero un documento nel quale si impegna a non piantumate nel proprio territorio specie aliene invasive che possono compromettere la biodiversità delle specie della macchia mediterranea, prediligendo dove possibile soluzioni di verde altamente sostenibili ed a basso impatto ambientale. Il giardino fenologico è la parte più importante della collaborazione, ha valenza europea e consentirà a Tissi di essere conosciuta a livello mondiale; inoltre è importante per fini scientifici e didattici. "Gettiamo le basi per migliorare la qualità di vita dei nostri concittadini- ha sottolineato il sindaco di Tissi Gian Maria Budroni-." Questo ci consentirà di proseguire l'infrastrutturazione delle aree destinate ai servizi per la popolazione e riqualificare uno spazio con un intervento di ristrutturazione urbanistica volto al miglioramento della qualità e decoro urbano". Il progetto ha una doppia valenza, dunque, oltre a quella scientifica sono previsti spazi sociali attraverso l’installazione di giochi e una serie di interventi per definire gli spazi pubblici a uso e servizio delle abitazioni insistenti, oltre che la riqualificazione del "quartiere interessato."Il giardino è uno dei tre previsti per la Sardegna dalla Rete Fenologica dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna, ARPAS, coordinata dal fenologo e paesaggista Paolo Capece, progettista anche dei diversi giardini e spazi correlati con soluzioni progettuali innovative che possono essere utilizzate come modello di riferimento in primis l'utilizzo di verde a bassa manutenzione.Capece ha ottenuto l’importante adesione al progetto della Rete ARPAS da parte della Rete Fenologica Europea: proprio per questo il giardino contiene dei cloni di specie presenti in altri giardini fenologici e botanici distribuiti in varie parti d’Europa. Poiché sono equivalenti le condizioni di impianto e quelle genetiche, le differenze fenologiche ( il manifestarsi delle fasi, ad esempio la fioritura) che si vanno poi a riscontrare sono, di fatto, attribuibili alla variabilità climatica, di quota e di latitudine fra le varie regioni dove sono piantati i giardini. La fioritura di un ciliegio a Monaco di Baviera risulterà, ad esempio, ritardata di circa un mese e mezzo rispetto a Tissi. Gli studi condotti serviranno a capire come le piante si adattano al clima e a valutare gli impatti dei cambiamenti climatici sul territorio.Oltre ai cloni della Rete Fenologica Europea, sono presenti arbusti della macchia mediterranea e officinali al fine di garantire una versatilità dello spazio come giardino pubblico.Lo spazio è stato completato con sedute in corten, giochi, spazi pedonali in genere, una collezione di fioriture e essenze officinali mediterranee, prati fioriti di verbena che da marzo a novembre doneranno bellissime varietà di colori. "La riqualificazione dell'area sopra descritta -spiega ancora Budroni- nasce dall'esigenza di consentire un utilizzo ottimale degli spazi di quartiere. La ristrutturazione urbanistica in previsione si pone lo scopo di soddisfare i bisogni dei residenti che vi abitano attraverso il nuovo assetto ordinato ed esteticamente piacevole, intervenendo dunque sul decoro urbano". La riqualificazione favorirà l'aggregazione e la socializzazione, contribuendo a rafforzare l'identità dei cittadini che vi abitano. Siamo felici di aver instaurato la collaborazione con l’ARPAS. "Siamo estremamente soddisfatti nel raggiungimento di questo ulteriore obiettivo- conclude il sindaco ".Aggiungiamo così un opera alle altre già realizzate da questa amministrazione che stanno migliorando l’aspetto del nostro paese". Dopo il taglio del nastro e l'inaugurazione ufficiale, gli alunni delle scuole hanno presentato diversi lavori. Erano presenti anche i parenti dell'Avv.Vincenzo Carta, magistrato e procuratore di Tissi al quale è intitolato il giardino fenologico nel quale è stata affissa e inaugurata una targa commemorativa in suo onore.