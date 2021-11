Su Wikipedia un progetto in lingua sassarese

Nell'universo "Wikipedia" è in corso un progetto in lingua sassarese che è attualmente nell’Incubator di Wikipedia: una sorta di ‘Limbo’, dove sono ospitati i progetti in lingua che hanno meno di 1.000 voci di testo e non hanno quindi né propri amministratori, né visibilità sui motori di ricerca.



Il progetto in lingua sassarese è visibile cliccando qui [https://incubator.wikimedia.org/w/index.php?title=Wp/sdc/P%C3%A0gina_prinzipari&redirectfrom=infopage ]

Conta, al momento, 890 voci di testo; ne mancano 110 per arrivare a 1.000 ed uscire dall’Incubator.Per accedere, c’è anche un link sulla home di Wikipedia in ligure e sulla home di Wikipedia in corso.Il progetto necessita del sostegno di più utenti wikipediani che conoscano bene il sassarese, parlato e scritto.Presente inoltre un vocabolario interno, visibile qui: [[https://incubator.wikimedia.org/wiki/Wp/sdc/Vucabur%C3%A0riu_sassaresu-itarianu] e qui: [https://incubator.wikimedia.org/wiki/Wp/sdc/Vucabur%C3%A0riu_sassaresu-itarianu_(Li_veibi)] ) da ampliare.