Oggi a Sassari la celebrazione della "Virgo Fidelis", patrona dei Carabinieri

Si è tenuta oggi presso la Chiesa di San Pietro in Silki la celebrazione della protettrice dell’Arma dei Carabinieri, la “Vergine Fedele”, con una Messa officiata da Mons. Simula, in rappresentanza dell’Arcivescovo Gian Franco Saba.

Quella di oggi è stata un’anticipazione della cerimonia che tradizionalmente viene celebrata il 21 novembre, data che fu scelta da Papa Pio XII e che coincide con il rito della Presentazione di Maria Vergine.

Ma i è anche il giorno della battaglia di Culqualber, località dell’Africa settentrionale, che il 21 novembre del 1941 vide l’estremo sacrificio di un intero battaglione di Carabinieri, che tennero il caposaldo loro assegnato fino all’ultimo uomo in una serie di scontri durati diverse settimane contro soverchianti forze inglesi.

Infine il 21 novembre è la Giornata dell’Orfano, e si ricorda che l’estremo sacrificio a cui siamo chiamati lascia sì le nostre famiglie nel dolore della perdita di un padre o di una madre, ma che l’Opera Nazionale Assistenza Orfani dell’Arma dei Carabinieri contribuisce a seguire la crescita dei ragazzi fino al diploma di laurea, con contributi e aiuti in denaro.