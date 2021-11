Cagliari, torna Sinestesie 2021, la rassegna di CineConcerti

La Casa di Suoni e Racconti dà il via alla quinta edizione della Rassegna di CineConcerti - SINESTESIE intitolata BUIO MUTO. Sei appuntamenti in programma a Cagliari tra Novembre e Dicembre 2021 presso lo Spazio Hermaea.

Parte la quinta edizione della Rassegna di CineConcerti Sinestesie, terzo e ultimo segmento del Programma artistico annuale della Casa di Suoni e Racconti TRA LE MUSICHE. Sin dalle sue origini Sinestesie è incontro tra Cinema e Musica, costruzione multiartistica e multisensoriale che trae slancio dal linguaggio dei Suoni e da quello delle Immagini in Movimento per la creazione di un programma di Spettacolo dal Vivo. La Rassegna, ideata e diretta dal musicista Andrea Congia, in questa edizione 2021 si dota per la prima volta di un titolo, BUIO MUTO. Sei gli appuntamenti all’insegna del dialogo tra le Arti, in programma, tra i mesi di Novembre e Dicembre 2021, a Cagliari presso lo Spazio Hermaea (Via Santa Maria Chiara 24/A - Pirri). Saranno vari i CineConcerti firmati dalla Casa di Suoni e Racconti per questo 2021, tra cui Sepolcri di Mare, una riflessione artistica e ironica sulla Bellezza, avente come scenografia il Mare della Sardegna, musicato dall’eterogeneo organico dell’Orchestra Popolare Next Mediterraneo, e L’Ombra della Croce dedicato all’Arte Sacra, ai Crocifissi storici e artistici della Sardegna, sonorizzato invece dalle voci e dai flauti del Coro delle 7 Spade. La Rassegna si arricchisce approfondendo l’esplorazione del rapporto tra le Arti Visive e Cinematografiche e quelle Performative. Seguendo questa traccia, quarto appuntamento in programma, sarà Corpi Celesti, uno spettacolo dove Danza, Musica e Arti Grafiche dialogheranno in scena fondendo illustrazioni animate ai suoni dell’Orchestrina dei Miracoli e alle coreografie delle Moondancers, Tre saranno inoltre i momenti di approfondimento: l’incontro CHIAROSCURO - Ombre e le Luci nel Cinema Sardo; l’appuntamento Un Caffè con … - Una chiacchierata intorno alla Musica e al Cinema; la presentazione del film musicale Vergine del Vento, produzione originale della Casa di Suoni e Racconti 2020, accompagnata dal cineconcerto intitolato Lame.

La realizzazione delle Video Riprese è stata accolta dall’azione di Artisti, Intellettuali, Operatori e Associazioni Culturali, Istituzioni e Aziende in tutta la Sardegna. La Rassegna è infatti resa possibile grazie al supporto di numerosi sostenitori e gode del Patrocinio della Regione Autonoma della Sardegna, della Città Metropolitana e del Comune di Cagliari, della Municipalità di Pirri e della Fondazione di Sardegna. A sostegno dell’intero Progetto è stata attivata una campagna di crowdfunding sulla piattaforma buonacausa.org (buonacausa.org/cause/tra-le-musiche-2021). Il costo del biglietto d’ingresso per assistere ai cineconcerti sarà di 10 euro, mentre la partecipazione agli eventi di approfondimento sarà libera (con offerta) e per accedere allo Spazio Hermaea sarà necessario essere in possesso del Green Pass.



IL PRIMO APPUNTAMENTO - La Rassegna aprirà con la conferenza tematica CHIAROSCURO - Ombre e Luci nel Cinema Sardo, in programma Domenica 21 Novembre 2021 alle ore 18:30 a Cagliari presso lo Spazio Hermaea. Aprirà SINESTESIE un evento simbolicamente dedicato all’omonima raccolta di Novelle di Grazia Deledda, omaggio alla scrittrice sarda in occasione dei 150 anni dalla sua nascita. Durante l’incontro si indagheranno, partendo dalle esperienze e dai contributi di artisti e tecnici, i concetti di Luce e Ombra nel Cinema Sardo, con clip video musicate dal vivo dai musicisti Andrea Congia (chitarra classica/synth), Petra Haluskova e Sara Fenza (voce/flauto traverso) e Paolo de Liso (batteria/percussioni). Ospiti della serata, moderata dal giornalista e scrittore Marcello Atzeni, saranno i registi Salvatore Sardu, Andrea Sardu, Ignazio Vacca e Enrico Pinna.



