Pareggio per il Sassari Calcio Latte Dolce nell'incontro con l'Insieme Formia

Quarto pareggio stagionale per il

Sassari Calcio Latte Dolce

, che blocca sull’

1-1

l’

Insieme Formia

e sale così a 10 punti in classifica. I sassaresi si portano in vantaggio al 14’ con

Cannas

, poi gli ospiti, poco dopo la mezz’ora, trovano il gol del definitivo 1-1.

Dopo un iniziale fase di studio, al 10’ occasione per l’

Insieme Formia

:

Bilea

perde palla,

Camilli

entra in area, ma l’attaccante ex Torres manca di poco la palla al momento del tiro.

Al 14’ arriva però il vantaggio del Sassari Calcio Latte Dolce con

Cannas

, che sfrutta l’errore di

Gargiulo

e supera

Zizzania

per lo

0-1

.

Al 28’ il Formia si rende pericoloso con

Zonfrilli

, ma la difesa ospite salva sulla linea e si rimane sullo 0-1.

Alla mezz’ora continua il forcing dell’Insieme Formia e al 33’ arriva il pareggio dei padroni di casa, che sfruttano una ribattuta e trovano il gol dell'1-1 con

Ioio

.

Pochi minuti dopo la rete dell’Insieme Formia, Cannas viene atterrato in area, ma l’arbitro lascia proseguire il gioco.

Al 42’ grande occasione per i padroni di casa, che su una punizione dal limite colpiscono il palo con

Camilli

, mentre nel recupero ci provano prima l'ex Torres e poi

Pirolozzi

, ma le conclusioni degli attaccanti dell’Insieme Formia non trovano il fondo della rete e si va all’intervallo sul punteggio di 1-1.

Nella ripresa parte meglio l’

Insieme Formia

:

Zonfrilli

si trova a tu per tu con

Carboni

, ma l’estremo difensore sassarese è abile a strappare la palla dai piedi dell’attaccante laziale.

Nel secondo tempo, dopo l’azione di Zonfrilli, le due squadre giocano un match con poche occasioni da gol e al 65’ il punteggio rimane fermo sull’1-1.

Al 77’ arriva la miglior occasione per i sassaresi:

Grassi

sfrutta un disimpegno sbagliato di

Gargiulo

e si ritrova solo davanti al portiere, ma non riesce a trovare la rete del vantaggio.

I due allenatori provano a inserire forze fresche per provare a ottenere i 3 punti, ma nei 15’ minuti finali non si registrano occasioni degne di nota e il match termina sull’

1-1

.

Questo il commento di mister

Pierluigi Scotto

:

"

Abbiamo fatto una grande gara, soffrendo solo in alcune situazioni nei minuti finali del primo tempo: per il resto abbiamo sempre fatto la partita e sono contento della prestazione dei miei ragazzi. Con maggior concretezza, avremmo potuto portare a casa anche l'intera posta in palio

".





Insieme Formia : Zizzania, Bozzaotre, Gentile, Niang (17’ st Durazzo), Ioio, Pirolozzi, Di Vito (34’ st Baglione), Gargiulo, Simonetti, Zonfrilli (17’ Mincione), Camilli. A disposizione: Mancino, Tramonto, Padovano, Pelypenko, De Simone. Allenatore: Luca Starita

Sassari Calcio Latte Dolce

: Carboni; Pireddu, Bilea (34’ st Di Marco), Medico, Patacchiola; Gianni (23’ st Marcangeli), Cabeccia, Piga; Grassi; Bartulović, Cannas. A disposizione: Carta, Salvaterra, Cassini, Piredda, Nurra, Altea, Palmas. Allenatore: Pierluigi Scotto

Marcatori

: 14’ Cannas (SLD), 33’ Ioio (IF)

Ammoniti

: Gianni (LD), Niang (IF), Cannas (LD), Gentile (IF)

Recupero

: pt 3’, st 6’