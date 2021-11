Le Dinamo Women conquistano la seconda vittoria stagionale: battuta Moncalieri 88-74

Coach Restivo manda in campo Moroni, Orazzo, Lucas, Dell’Olio e Shepard; Moncalieri risponde con Da Paixao, Williams, Reggiani, Katshitshi e Miletic. Avvio di energia delle ospiti che infilano i primi 4 punti, le Women rispondono con Moroni e 5 punti di Lucas che scrive il primo allungo sassarese. Shepard allunga il break fino al 9-0. Moncalieri si riports in parità ma canestro and one di Lucas scrivono il nuovo sorpasso. 2+1 anche della Shepard e sulla tripla di Lucas, a quota 11 punti, le Women si portano sul +7 (20-13). Le piemontesi risalgono la china condotte da Katshitshi e si riportano a un possesso di distanza. Jessica Shepard lascia il campo dopo un contatto di gioco: reazione delle Women che con Arioli e Lucas chiudono il primo quarto 25-20. Il secondo quarto è una battaglia: le Women trascinate da una ispirata Maggie Lucas (25 punti in 20’ 6/10 da tre) e dalla ritrovata Shepard -rientrata in campo dopo la botta subita nella prima frazione- si portano sul +16 (40-24). La reazione delle ospiti non si fa attendere: le ragazze di coach Terzolo piazzano un break di 16-5 e si riportano a contatto. Alla seconda sirena il tabellone dice 45-40.



Cinzia Arioli e compagne aprono il secondo tempo con un minibreak di 6-0 e si portano sul +9. Ma la reazione delle ospiti arriva implacabile: Moncalieri si prende l’inerzia e infila 9 punti che costringono coach Restivo a chiamare minuto sul 51 pari. È una Maggie Lucas oltre il trentello a suonare la carica alle compagne: insieme alla Shepard riportano il Banco di Sardegna avanti (64-57).Jessica Shepard porta le isolane sul +8 ma Moncalieri non si arrende e con pazienza resta a contatto condotta da Williams e Reggiani. Lucas infila il trentanovesimo punto personale, ormai in season high, per il 72-65. Miletic e Williams scrivono il -2 e Shepard (a quota 27 punti e 9 rimbalzi) ricaccia indietro le avversarie insieme a Moroni (77-69) quando mancano 3’. Il contropiede innescato da Lucas e chiuso da Pertile con l’appoggio al vetro dice 79-69. Time out Moncalieri. Le Women però ormai hanno l’inerzia: allungano il vantaggio e mettono in cassaforte la seconda vittoria in campionato, due punti preziosissimi anche in vista della trasferta della prossima settimana che le vedrà a Tenerife per il Game 4 di EuroCup Women. Al PalaSerradimigni finisce 88-74.

Le Dinamo Women riprendono il cammino nella Techfind serie A1 col sorriso: nella sfida della 7°giornata di regular season Cinzia Arioli e compagne conquistano la seconda vittoria stagionale in campionato contro una Moncalieri mai doma. Dopo un avvio sprint delle ospiti le sassaresi conducono il match trascinate dalla prestazione monstre di Maggie Lucas che scrive il suo season high con 41 punti. Decisiva anche Jessica Shepard che scrive la tripla doppia con 32 punti, 13 rimbalzi e 10 falli subiti.Dinamo Women – Moncalieri 88-74Parziali: 25-20; 20-20; 19-17; 24-17.Progressivi: 25-20; 45-40; 64-57; 88-74Dinamo. Orazzo, Dell’Olio 2, Moroni 3, Arioli 2, Patanè, Mitreva , Kozhobashiovska, Shepard 32, Lucas 41, Pertile 8, Fara. All.: Restivo.Assist Moroni (7) - Rimbalzi: Shepard (13)Moncalieri. Toffolo 6, Da Paixao 6, Williams 11, Landi 5, Reggiani 19, Gueye, Landi, Katshitshi 11, Miletic 12, Giacomelli 4. All. Paolo TerzoloAssist: Da Paixao (6) – Rimbalzi: Miletic (11)Le parole dei protagonisti: Nella sala stampa del post partita tra Dinamo Women e Moncalieri il commento di coach Antonello Restivo: “Vittoria importante e voluta, come tutte le sfide casalinghe sappiamo di non dover farci sfuggire le partite con le squadre con cui possiamo competere. Ero preoccupato perché prima della partita ho visto le ragazze nervose, sentivano la pressione per la partita. Sapevamo che avremmo affrontato una squadra molto forte a rimbalzo, soprattutto offensivo, che nell’ultima partita con Costa Masnaga ne ha catturati 30 in attacco. Abbiamo sprecato in certi momenti, in cui ho percepito l’ansia di volerla chiudere: in quelle situazioni abbiamo perso alcuni palloni o cercato delle conclusioni affrettate. Sono contento perché le ragazze hanno disputato quella che il mio preparatore definirebbe una partita “gagliarda”: voglio ringraziarle di cuore. Quando c’è stato l’infortunio di Jessica abbiamo avuto qualche momento di sconforto: Maggie è stata brava perché ha chiamato le ragazze e ha detto loro un paio di parole, poi le ha condotte sul campo. Adesso valuteremo l’entità ma sono rimasto colpito perché Shepard è voluta immediatamente rientrare in campo ed è forse la prima volta che vedo una scena del genere con una giocatrice straniera”.Le parole di Giovanna Pertile: “Ci voleva questa vittoria, eravamo ferme da un paio di settimane e non era scontato ripartire con la giusta energia e concentrazione. Ci serviva soprattutto dal punto di vista emotivo”.