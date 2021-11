Alghero: dal 24 novembre aperte le iscrizioni ai corsi di musica dell'Istituto Artistico Musicale

Dal 24 novembre sarà possibile iscriversi ai corsi dell’Istituto Artistico Musicale Verdi di Alghero per il primo semestre del 2022.

Giocomusica (3-5 anni), Arpa, canto, chitarra classica, chitarra moderna, fisarmonica, flauto, pianoforte, sassofono, violino questi i corsi che sarà possibile frequentare in 20 incontri a partire dal 18 gennaio per concludersi il 30 giugno 2022 con cadenza settimanale

Gli incontri didattici avranno un approccio individuale, di gruppo o di laboratorio didattico con una durata di 40 minuti e si svolgeranno nel pomeriggio dalle ore 15.30 alle ore 20.00 secondo il calendario che sarà pubblicato il 10 gennaio 2022.

Per iscriversi, in modalità esclusivamente online, occorre compilare il modulo che sarà presente nella pagina https://www.istitutomusicalealghero.it/istituto-verdi-alghero-iscrizioni/ a partire dalle ore 0:01 del 24 novembre 2021 alle ore 24:00 del 6 dicembre 2021.

Prima di iscriversi gli interessati sono invitati a leggere l’avviso presente nella stessa pagina e contenente tutte le informazioni.

Per Informazioni:

e-mail: info@istitutomusicalealghero.it

Telefono: +39 350 150 8005