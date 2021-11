CamCom Sassari:convegno"La filiera dei vini a DO ed IG della Sardegna tra controlli e sostenibilità"

Il Convegno è organizzato da Agroqualità in collaborazione con la Camera di Commercio di Sassari. Agroqualità è la Società di Rina Services e delle Camera di Commercio Italiane specializzata nella certificazione nel settore agroalimentare, che ha acquisito dallo scorso primo agosto la responsabilità del controllo di numerosi vini DOP ed IGP sardi tra cui il Vermentino di Gallura, il Vermentino di Sardegna ed il Cannonau di Sardegna.





Sassari. Il prossimo giovedì 25 novembre alle ore 10 si terrà presso la Camera di Commercio di Sassari il convegno “La filiera dei vini a DO ed IG della Sardegna tra controlli e sostenibilità”.L’evento costituirà un momento di approfondimento sul tema dei controlli, della digitalizzazione e della sostenibilità aspetti centrali per lo sviluppo della filiera vitivinicola sarda.In particolare, si parlerà delle modalità con cui viene svolto il controllo sui vini per assicurare la conformità ai disciplinari di produzione, delle opportunità offerte dalla digitalizzazione in termini di efficienza aziendale e gestione delle informazioni ed infine saranno illustrati gli strumenti oggi disponibili per dare evidenza dell’impegno delle aziende nei confronti della sostenibilità ambientale, economica e sociale.