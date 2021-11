Massimiliano Medda, la Pola, a Sassari per presentare il suo libro

Una testimonianza di umorismo vero e genuino, ancora oggi attuale e originale che questo libro documenta e testimonia.





Giovedì 25 novembre, ore 18, alla Biblioteca Universitaria, in piazza Fiume, Sassari, Massimiliano Medda, del gruppo teatrale Lapola, presenta il libro "Speriamo che lo compri qualcuno", edito da Janus.Intervengono Stefano e Michele Manca (Pino e gli Anticorpi).Le commedie dei Lapola, nate e messe in scena dapprima a Cagliari e poi in tutta la Sardegna, hanno batturo ogni storico record di incassi facendo diventare Massimiliano Medda e la sua compagnia una vera icona popolare in tutta l'isola.Scritte nel tipico slang dei quartieri storici della città di Cagliari, questi lavori teatrali sono una testimonianza viva di quella umanità che era il cuore dell'identità di Cagliari che si esprimeva soprattutto con lazzi ironici e battute folgoranti.info e prenotazioni: