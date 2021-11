Il laboratorio teatrale Uniss in scena il 26 novembre al nuovo Astra

Chi fosse interessato a iscriversi al prossimo laboratorio teatrale, al quale vengono riconosciuti 6 Crediti formativi universitari, può scrivere alla professoressa Salis all’indirizzo lsalis@uniss.it.













Con la regia di Pier Paolo Conconi e la partecipazione di Consuelo Pittalis e Margherita Lavosi, “Figure di donna nel teatro di Shakespeare” darà l’occasione di rivisitare le immortali Giulietta, Ofelia, Desdemona, Cleopatra, Lady Macbeth, Porzia, Cordelia, Viola e Kate non come figure a sé ma in relazione all’universo maschile.Le protagoniste e i protagonisti sono Roberta Campagna, Sara Cocciu, Arianna Cocozza, Andrea Congiu, Mauro Giorda, Mariam Maghsoudlou, Giuseppe Masia, Beatrice Merella, Milvia Pintus, Simona Pintus, Valeria Secchi, Simone Sotgia, Valentina Tota, con il coinvolgimento speciale di Rose.L’evento si svolgerà nel pieno rispetto delle norme igienico-sanitarie previste dalla normativa vigente in materia di contenimento del virus COVID-19. Il costo del biglietto è di 5 euro. Per informazioni e per prenotazioni, scrivere a lsalis@uniss.itI laboratori teatrali del Dipartimento di Scienze umanistiche e sociali hanno lo scopo di promuovere la conoscenza del teatro, della cultura e della storia inglese e irlandese. Gli incontri sono teorici e pratici e consentono agli studenti e studentesse di qualsiasi ciclo e livello dell’Università di Sassari, di scoprire, anche come potenziale sbocco professionale, non solo la recitazione, ma anche gli allestimenti, le luci, i costumi, tutto ciò che ruota intorno al mondo del teatro.