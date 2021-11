Scontro tra utobus e auto a Sassari: tre i feriti al pronto soccorso

Sassari. Incidente questa mattina a Sassari in via Monte Grappa tra un autobus del servizio tranviario cittadino e una autovettura. La strada è stata bloccata per oltre un'ora con notevoli disagi per la circolazione. Tre i feriti, tutti fra i passeggeri del bus, fortunatamente lievi, che sono stati condotti dal 118 al vicino Ospedale SS Annunziata.

Sul luogo, per l'accertamento della dinamica dell'incidente, probabilmente dovuto ad una mancata precedenza, la Polizia locale di Sassari.