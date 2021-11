Divieto di avvicinamento per un 18enne accusato di lesioni e atti persecutori contro la compagna

TEMPIO PAUSANIA

La giovane che aveva intrattenuto una breve relazione sentimentale con il suo persecutore, aveva cambiato anche le sue abitudini, le frequentazioni con gli amici, modo di vestirsi e di relazionarsi sui social network, subendo violenze fisiche in due occasioni. Grazie alle confidenze con alcuni amici, i quali hanno allertato i familiari si è riusciti ad interrompere una situazione che avrebbe potuto portate a situazioni più gravi per la vittima, che ormai sottomessa dal suo aguzzino si era chiusa in se stessa.















Gli agenti del Commissariato della Polizia di Stato di Tempio Pausania nel pomeriggio di ieri, ha dato esecuzione alla misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, emessa dal Gip presso il Tribunale di Tempio Pausania, nei confronti di un diciottenne del luogo.Nei confronti del giovane, a seguito di accertamenti esperiti nell’ambito di applicazione del “codice rosso”, sono emersi comprovati elementi di colpevolezza per reati di atti persecutori e lesioni personali che lo stesso aveva messo in atto nei confronti della vittima.