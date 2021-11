A Ploaghe il Venerdì del Benessere con la danzaterapia di Anna Borghi

Le prime temperature autunnali ci portano a irrigidire il corpo, le passeggiate rilassanti nella natura o all’aria aperta si diradano, le uscite si limitano a poche commissioni veloci e il rientro al chiuso a casa ci espone ad un ulteriore senso di affaticamento e stanchezza fisica e mentale.Per arginare questa condizione e rigenerarsi nasce il “Venerdì di Benessere”, la proposta di percorsi di consapevolezza corporea che si terrà tutti i venerdì presso il Centro di Aggregazione sociale di Ploaghe in via Pietro Salis e che prevede tre momenti rivolti a partecipanti con esigenze diverse.Dalle ore 10,30 alle 11,30 ginnastica espressiva rivolta a chi si sente “tronco” ma vuole divenire “Albero fiorito”, a chi somatizza le emozioni e vuole fare pace col proprio corpo.Dalle 17.00 alle 18.30 movimento creativo per bambini/e dai 6 ai 10 anni rivolto alla espressione della creatività attraverso il corpo e alla gestione delle emozioniDalle 18.30 alle 19.30 danzaterapia per adulti/e attività che aiutano a divenire sereni e gestire lo stress, ritrovare gioia nell’affrontare i propri limiti, recuperare il senso di gioco per affrontare il vivere quotidiano.Non è richiesta alcuna esperienza di danza o attività corporea. I laboratori sono inclusivi per tutt/e, anche per persone con disagio, disabilità, patologie o per caregiver ed operatori sociali.A condurre i percorsi, con il patrocinio del Comune di Ploaghe, sarà la danzamovimentoterapeuta Anna Borghi con esperienza ultraventennale nel campo del benessere mentale e corporeo. Per sei anni allieva di Maria Fux, la più grande danzaterapeuta al mondo, la Borghi ha elaborato un metodo divertente e rilassante grazie anche alle esperienze lavorative con il disagio profondo (Nuclei Alzheimer, comunità per tossicodipenze, residenze per anziani, disagio mentale e disabilità).La danzaterapia proposta alla comunità ploaghese è la danza nella forma più semplice: il linguaggio delle emozioni profonde, aiuta le persone a conoscere sè stesse, ad entrare in relazione con gli altri in modo autentico. Si rivolge a chi è alla ricerca di equilibrio E vuole intraprendere un percorso per vivere con armonia le emozioni, senza costrizioni formali o estetiche.Per info e iscrizioni: email annaborghi59@tiscali.it cellulare 3295331506.