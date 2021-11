Pubblicato sul sito del comune di Sassari il bando "Bonus Pane e Formaggio"

Sul sito www.comune.sassari.it sono pubblicati bando e piattaforma per richiedere i buoni per l’acquisto di prodotti tipici della panificazione a lunga conservazione e di formaggi ovini, caprini e vaccini, prodotti da aziende sarde. La domanda dovrà essere trasmessa esclusivamente tramite il form online, dalle 9 del 26 novembre fino alle 23:59 del 15 dicembre, con accesso tramite Spid. Per qualsiasi informazione e per segnalazioni di eventuali difficoltà nella compilazione o nella trasmissione della domanda online è possibile scrivere a bonuspaneformaggio@comune.sassari.it.L’importo mensile del buono è di 30 euro per i nuclei familiari con una sola persona, incrementato di 10 euro per ogni ulteriore componente. Possono beneficiare della misura i nuclei familiari, residenti in Sardegna, che si trovano in una condizione di indigenza, accertata dalla percezione del Reddito di cittadinanza, della Pensione di cittadinanza o del Reddito di inclusione sociale o in alternativa dal valore Isee inferiore a 9.360 euro incrementato a 11.700 euro nel caso di nuclei composti esclusivamente da persone con almeno 67 anni.Il buono è destinato per un sesto all’acquisto di prodotti tipici della panificazione a lunga conservazione, mentre i restanti 5 sesti a formaggi ovini, caprini e vaccini, escluso il pecorino romano. Il beneficio avrà la durata massima di 12 mesi, fino ad esaurimento dei 307.834,43 euro assegnati dalla Regione Sardegna al Comune di Sassari.Il valore dei buoni spettanti a ciascun nucleo familiare sarà accreditato nella tessera sanitaria del richiedente, che sarà necessario presentare per effettuare gli acquisti. I beneficiari ammessi riceveranno una comunicazione con indicazione della somma assegnata. I buoni potranno essere utilizzati entro il 31 dicembre 2022 per l'acquisto dei prodotti direttamente dagli operatori economici del territorio regionale, il cui elenco sarà pubblicato nella pagina dedicata sul sito del Comune di Sassari.Gli operatori economici presenti nel territorio regionale, interessati alla vendita dei prodotti indicati nel bando, fino al 31 dicembre 2021 possono aderire alla manifestazione di interesse pubblicata dalla Regione.