Martedì 30 novembre Filippo Kalomenidis sarà a Sassari per il suo libro "La direzione è storta"

Filippo Kalomenìdis presenta "La direzione è storta. Reportage lirico

sul Covid 19 e i virus del potere", edito da Homo Scrivens.

Dialoga con l'autore Costantino Cossu

Martedì 30 novembre, ore 18:30, alla libreria Koinè in via Roma 137, Sassari.

il libro

Un diario in versi di questo anno di Storia sovrastato dalla

catastrofe della pandemia. Un anno in cui ogni corsa si è fermata, e

la vita è rimasta lì, non è più niente e non è ancora qualcosa. Un

reportage lirico sul Covid19 e i virus del potere, per chiedersi se è

ancora possibile trovare una direzione diversa. Con spirito inquieto,

Kalomenidis si è diretto nei centri d'isolamento dei malati di Covid19

attivandosi come volontario durante l'emergenza. Da qui l'inizio di un

percorso nell'amore, nell'attività politica e sociale diretta, nei

viaggi, fino all'approdo nelle isole greche al confine col Sud del

Mondo dove gli stranieri vengono spesso reclusi in eterni campi di

prigionia o respinti verso il nulla.