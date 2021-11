Domani a Sassari Pilar Ternera con "I racconti dei saggi samurai"

Domenica 28 novembre alle 18 prosegue la nuova stagione di teatro per ragazzi Famiglie A Teatro organizzata da "La Botte e il Cilindr"o nella sua nuova sede: il Cine Teatro Astra in Corso Cossiga 5 a Sassari. Sul palco Alessia Cespuglio e Francesco Cortoni della compagnia livornese Pilar Ternera presentano lo spettacolo “I racconti dei saggi samurai”. La produzione di Pilar Ternera/NTC è stata realizzata con il sostegno della Regione Toscana. Regia e testo di Francesco Cortoni.

I samurai furono una casta di feroci guerrieri ma furono anche poeti, filosofi, cultori del pensiero Zen capaci di influenzare profondamente la cultura del Giappone. I samurai ci portano in un mondo di spade affilate e veloci, di intrighi di potere ma anche in un mondo di spiritualità, di compassione e di bellezza e dove l’insegnamento principale consiste non nel vincere l’avversario, ma se stessi. Un invito, quindi, al migliorarsi ricercando la saggezza individuale e l’armonia con il cosmo e la natura.

Uno spettacolo con una narrazione chiara, immediata, limpida e giocosa che racconta di Oda che sa aspettare il canto del cucù senza fretta, o di Riso che impara dal vecchio gatto zen come si può sorprendere l’avversario e batterlo o dei fratelli Kurawa che imparano a rimanere uniti invece che litigare e di altri piccoli racconti che narrano ai bambini e al pubblico in sala l’arte antica dei saggi samurai e dei loro insegnamenti.

Prenotazioni. E' consigliato prenotare i biglietti inviando una mail a bigliettibottecilindro@gmail.com.



GREEN PASS

Si ricorda al gentile pubblico che l’accesso agli spettacoli è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di green pass (ai sensi del D.L. 23/07/21 n. 105). La nominalità potrà essere verificata con un documento di identità.I bambini con età inferiore ai 12 anni sono esenti dal Green Pass