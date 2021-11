Sassari, al Teatro Verdi va in scena lo spettacolo "La Rosa Incantata". Appuntamento l'8 dicembre

La Popular-Dance & Musical School A.S.D. presenta sul palco del teatro Verdi di Sassari lo spettacolo "La Rosa Incantata". Lo spettacolo teatrale andrà in scena l’8 dicembre.

La storia semplice e affascinante al tempo stesso di una ragazza che, andando oltre le apparenze, si innamora di quello che per tutti è “la bestia”. Una storia d’amore che sboccia tra mille ostacoli, una rosa incantata che racchiude un oscuro segreto. Una meravigliosa e avvincente avventura liberamente ispirata alla favola "La Bella e la Bestia" Disney, diventa un musical dal titolo “La rosa incantata” che verrà portato in scena l’8 Dicembre, al Teatro Verdi di Sassari a partire dalle 21.

I biglietti sono acquistabili al botteghino del Teatro Verdi dal lunedì al venerdì dalle 17:00 alle 20:00 (079/236121 079/235254)

Ad offrire lo spettacolo che scalderà il cuore dei sassaresi e non solo saranno i ragazzi della classe di avanzato "The Family" coadiuvati dalla classe di propedeutica "Rising Star" della Popular Musical School, per la regia di Beniamino Pistidda.



La Popular dance & Musical School: nasce a Febbraio del 2021 e si occupa di didattica teatrale, canto e Musical. Conta più di 150 allievi e in passato ha collaborato con personaggi di rilievo del panorama Musical Italiano come Saverio Marconi, Claudio Insegno, Vittorio Matteucci, Matteo Setti. La scuola conta quest'anno ben 6 campioni italiani di Arti Performative - Metodo Pass CONI. È la prima scuola che si occupa anche di K-Pop in Sardegna con il primo corso attivo sul territorio.

È una scuola altamente inclusiva dove i ragazzi crescono con sani principi e valori. Si collabora per il settore danza con la Broadway Dance Studio della maestra Lory Warner. La direzione della scuola e la docenza del musical e canto è affidata al Maestro Beniamino Pistidda.



