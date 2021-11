Diramata allerta di avviso condizioni meteo avverse: neve, vento e mareggiate

Le norme di comportamento da adottare prima, durante e dopo fenomeni di vento e mareggiate sono consultabili ai seguenti indirizzi web:



http://www.sardegnaambiente.it/documenti/20_539_20190819133321.pdf



Si informa che il Centro Funzionale Decentrato di Protezione Civile - Settore Meteo, in data odierna, con AVVISO di CONDIZIONI METEO AVVERSE (Prot. n. 42152 del 28.11.2021) comunica che a partire dalle ore 00:00 del 29.11.2021 e sino alle 21:00 del 29.11.2021DALLE ORE 00:00 DI DOMANI 29 NOVEMBRE 2021 E FINO ALLE ORE 21:00 DELLO STESSO GIORNO SONO PREVISTE PRECIPITAZIONI A CARATTERE NEVOSO, CON CUMULATI DEBOLI O LOCALMENTE MODERATI SOPRA I 700 METRI, PRINCIPALMENTE SUI RILIEVI DELLA SARDEGNA OCCIDENTALE E CENTRALE.DALLE ORE 9:00 DI DOMANI E FINO ALLE ORE 21:00 DELLO STESSO GIORNO SONO PREVISTI VENTI FORTI E LOCALMENTE DI BURRASCA DA NORD-OVEST SULLE ZONE COSTIERE SETTENTRIONALI, OCCIDENTALI E MERIDIONALI. INOLTRE SARANNO POSSIBILI MAREGGIATE SULLE COSTE ESPOSTEL'avviso di condimeteo avverse e tutti i documenti emessi dal Centro Funzionale sono consultabili al seguente indirizzo web: http://www.sardegnaambiente.it/index.php?xsl=2273&s=20&v=9&nodesc=1&c=7092NEVE: massima prudenza limitando gli spostamenti in auto ai soli casi indispensabili, prestando attenzione al fondo stradale; guidare con particolare prudenza in quanto è possibile la formazione di ghiaccio sulle strade.Non utilizzare mezzi di trasporto a due ruote. Si ricorda che lungo la strada statale 131 dal Km 137+900 al Km 179+500 (altopiano di Campeda), per effetto dell'Avviso, vige l'obbligo di catene a bordo o l'utilizzo di pneumatici invernali (da neve) oppure di altri mezzi antisdrucciolevoli omologati e idonei ad essere prontamente utilizzati per effetto dell'ordinanza n. 91 Prot n. CCA-0047173-P del 06.12.2012. Tutta la popolazione è obbligata a seguire le norme di comportamento previste dal Piano di Protezione Civile del proprio Comune, in particolar modo i soggetti impegnati in attività svolte nelle aree più a rischio (es. aziende agricole, agrituristiche e zootecniche, allevatori, ecc.), le persone che obbligatoriamente devono sottoporsi a cure mediche presso ospedali o coloro che hanno esigenza di essere vicino a centri di cura o punti nascita.Le norme di comportamento da adottare prima, durante e dopo fenomeni di carattere nevoso sono consultabili al seguente indirizzo web: http://www.sardegnaambiente.it/documenti/20_467_20190227151500.pdfVENTO E MAREGGIATE: massima prudenza se ci si trova alla guida di un’automobile o di un motoveicolo in quanto, specie in presenza di forti raffiche laterali, esse tendono a far sbandare il veicolo; prestare particolare attenzione nei tratti stradali più esposti, come quelli all’uscita dalle gallerie e sui viadotti. Inoltre è opportuno evitare la circolazione con mezzi telonati e caravan. Sulle zone costiere, alla forte ventilazione è associato il rischio mareggiate, in particolare se il vento proviene perpendicolarmente rispetto alla costa. Per questo: prestare la massima cautela nell’avvicinarsi al litorale o nel percorrere le strade costiere evitando la sosta sulle strutture esposte a mareggiate. Evitare la balneazione e l’uso delle imbarcazioni.http://www.sardegnaambiente.it/documenti/20_539_20190819132735.pdf