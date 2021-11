Giornata celebrativa per Grazia Deledda: domani a Cagliari la presentazione dell'evento

Il Presidente della Camera Roberto Fico presenzierà il prossimo 10 dicembre alla giornata celebrativa che il Consiglio regionale della Sardegna dedicherà a Grazia Deledda in occasione dei 150 anni della sua nascita. I contenuti dell'evento saranno illustrati nel corso di una conferenza stampa che si svolgerà domani, lunedì 29 novembre, alle ore 16, presso la sala conferenza della Fondazione di Sardegna a Cagliari (via S. Salvatore da Horta, 2).

Interverranno il presidente della Regione Christian Solinas, il presidente del Consiglio Regionale Michele Pais, l’Amministratore Straordinario della Provincia di Nuoro Costantino Tidu e il giornalista Anthony Muroni, direttore artistico del progetto “150 anni di Grazia. Una donna dei nostri tempi” e i componenti del comitato istituzionale.

Nel corso dell'incontro con la stampa, sarà presentato in anteprima lo spot realizzato nell’ambito delle numerose attività che verranno realizzate nel corso di un anno per celebrare la figura e l'opera dell'autrice sarda, unica donna italiana ad aver vinto il premio Nobel per la Letteratura.