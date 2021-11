Sassari, Palazzo di Città si illumina per dire No alla pena di morte

Sassari. Il Comune di Sassari aderisce alla Giornata Internazionale “Cities for Life”, Città per la Vita - Città contro la Pena di Morte, organizzata dalla Comunità di Sant’Egidio. Il 30 novembre illuminerà simbolicamente Palazzo di Città di blu. Attraverso questa iniziativa si intende valorizzare il ruolo insostituibile delle Municipalità per tenere alta l’attenzione sui diritti umani e il valore della vita.



Nel corso del 2020 si è registrata una diminuzione del ricorso alla pena di morte nel mondo. Tuttavia diversi paesi ancora mantengono la pena capitale e sono ancora alcune migliaia le persone su cui pesa una condanna a morte. A dicembre l’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha approvato una nuova risoluzione per una moratoria universale della pena capitale, che rinforza ulteriormente il movimento abolizionista.



La data scelta, il 30 novembre, ricorda la prima abolizione della pena capitale: quella del Granducato di Toscana nel 1786. Sono 2163, tra cui 80 capitali, i Comuni che hanno preso parte a questa Giornata.



Nell'ambito della Giornata mondiale "Città per la vita, città contro la pena di morte", la Comunità di Sant'Egidio promuove un webinar internazionale dal titolo "No Justice without Life"con esperti, attivisti, testimoni e società civileda Africa, Asia, Europa e Nord America. L'evento si conclude con l'illuminazione straordinaria del Colosseo, simbolo della campagna globale contro la pena di morte.