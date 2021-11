Un mese di spettacoli, incontri ed eventi per il “Natale Sennorese 2021”

Sennori. Un mese denso di eventi animerà Sennori per le festività natalizie. Il Comune, in collaborazione con la Proloco e le associazioni locali, ha organizzato il “Natale Sennorese 2021”, fitto cartellone di appuntamenti che dall’8 dicembre al 6 gennaio offriranno spettacoli per bambini e per adulti, mercatini, concorsi, concerti, incontri culturali e ludici per fra trascorrere ai sennoresi festività serene e gioiose, tutto nel pieno rispetto delle norme contro la diffusione del covid-19.



«Grazie alla collaborazione con la ProLoco, con la cooperativa Airone del Centro di aggregazione, e con la cooperativa Comes della Biblioteca comunale, e tutte le altre associazioni culturali e religiose di Sennori abbiamo messo in piedi un programma ricco di appuntamenti», commenta l’assessora alla Cultura e vice sindaca, Elena Cornalis. «Crediamo che le manifestazioni culturali e anche enogastronomiche possano essere un impulso per il rilancio del nostro territorio. Abbiamo però a cuore la salute di tutti e quindi sarà obbligatorio il rispetto di tutte le norme anti covid. In quest’ottica sarà come sempre fondamentale il lavoro di Polizia locale, Carabinieri e Compagnia barracellare, che già da ora ringraziamo per il loro impegno e la loro professionalità».



Di seguito l’elenco degli appuntamenti in programma:



· 8 dicembre Mercatino di Natale-dalle ore 10 alle ore 20, nei rioni San Biagio a Montigeddu, una giornata tra bancarelle di oggettistica e produttori, con street food e intrattenimento (dalle 16.30 alle 19.30 i grandi giochi di legno antichi per i bambini a cura dell’Associazione Lughenè). Dalle ore 18 saranno aperti al pubblico i diversi presepi di quartiere realizzati da associazione di cittadini che hanno partecipato al concorso “Presepe di quartiere”, la cui premiazione avverrà il 6 gennaio



· 10 dicembre - Presentazione del libro di Peppino Tanti alla Biblioteca Comunale ore 19



· 11 dicembre- Inaugurazione del Villagio di Babbo Natale della ProLoco. Dalle ore 17 al Centro turistico Rosa Gambella, sarà inaugurato il Villaggio che rimarrà aperto fino al 6 gennaio, con laboratori, giochi, proiezioni di film, visite libere e la cassetta postale di Babbo Natale



· 11 dicembre - Nuova Compagnia Teatro Sassari presenta “La Sorpresa” commedia in vernacolo sassarese alle ore 21 all’Auditorium del Centro Culturale di via Farina



· 18 dicembre - La Notte Bianca Sennorese - La ProLoco organizza la notte bianca, dalle ore 19 in via Roma e nel centro storico bancarelle, street-food, musica e tanto altro.



· 19 dicembre - Concerto di Natale del Coro Polifonico Città di Sennori; ritorna il tradizionale concerto della corale sennorese diretta dal Maestro Francesco Santino Scognamillo, alle ore 21 nella parrocchia di San Basilio Magno



· 22 dicembre - La Notte Bianca dei Bambini; arrivano le mascotte della Walt Disney con una parata che partirà da via Roma alle ore 18 e che arriverà nel piazzare di via Vittorio Emanuele alta, dove ci sarà lo spettacolo “Music Live”, musical ispirato ai cartoni animati



· 24 dicembre - Babbo Natale Express - Il consueto appuntamento con Babbo Natale e gli Elfi della ProLoco che porteranno i regali ai bambini



· 28 dicembre - Concerto di Natale del Coro Polifonico Turritano alle ore 21 nella chiesa San Basilio Magno.



· 5 gennaio 2022 - Il Presepe Vivente - Le Associazioni culturali di Sennori, in collaborazione con la Proloco, presenteranno la storia dei Re Magi, un presepe itinerante che prende il via dalla Ex Cava di tufo per arrivare alle Domus de Janas, con i bambini che guideranno i visitatori nel mondo incantato del Presepe.



· 6 gennaio - La Festa della Befana - La ProLoco insieme con l’associazione The Hole, daranno vita a una festa per i più piccoli, con la consegna delle calze della Befana e la discesa dai tetti della nonnina più famosa del mondo.