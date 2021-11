Sassari. Beatrice Masini tiene a battesimo il Koinè Book Club

“Volevamo colmare un vuoto dal punto dal punto di vista culturale che è abbastanza inspiegabile – spiegano i promotori dell’iniziativa -, perché a Sassari c’è fame di cultura e i lettori abituali sono tantissimi. La partecipazione è aperta a tutti e gratuita. Per questo primo appuntamento i posti disponibili sono già esauriti, ma è possibile seguire l’incontro in streaming attraverso la piattaforma Zoom: ci si può prenotare telefonando allo 079/275638 o scrivendo a libreriakoine@gmail.com. Tutte le informazioni sono già disponibili sulla pagina Facebook di riferimento, Koinè Book Club”.





Sarà Beatrice Masini a tenere a battesimo il, il gruppo di lettura appena nato a. Durante l’incontro introduttivo, in programma mercoledì alle 18,30 nei locali della Biblioteca Popolare dello Sport, in via Turritana 76B, la scrittrice, traduttrice ed editor della prestigiosa casa editrice Bompiani si collegherà in streaming per conoscere gli organizzatori e dare i suoi preziosi consigli.Nell’occasione verrà lanciato il primo libro e verrà consegnato un omaggio per tutti gli iscritti.Il nuovo gruppo, che ha come riferimento la libreria internazionale Ubik Koinè, ha come obiettivo la diffusione della lettura e la condivisione di informazioni legate alle pubblicazioni più recenti, ma anche la partecipazione e l’affiancamento a eventi letterari che si terranno in città e nei centri vicini. In programma c’è un incontro mensile, con un libro da leggere che verrà scelto dai partecipanti.