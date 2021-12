Sennori, rilasciati 100 attestati di “Primo soccorso pediatrico” per salvare la vita ai bambini

Il primo appuntamento si è svolto sabato, con adesione completamente gratuita e ha fornito a tanti genitori, familiari di bambini e baby sitter la possibilità di apprendere le basilari manovre di disostruzione delle vie aeree in età pediatrica, in modo da essere pronti a intervenire nel caso di eventi purtroppo abbastanza frequenti fra i bambini.





Sono cento gli attestati di partecipazione al corso di “Primo soccorso pediatrico e manovre di disostruzione” che si è svolto lo scorso fine settimana a Sennori, organizzato dal, in collaborazione con la cooperativa “”.L’iniziativa, realizzata con l’obiettivo di diffondere la conoscenza di semplici ma fondamentali manovre salvavita, al fine di ridurre il fenomeno e le gravi conseguenze dell'ostruzione delle vie aeree, ha riscosso un enorme successo, registrando un gran numero di adesioni. «L'alta partecipazione dei cittadini conferma l’utilità dell’iniziativa, che è solo la prima di una serie che l’amministrazione comunale ha in programma di realizzare in questo ambito per offrire ai sennoresi strumenti e formazione a vantaggio della comunità», spiega, consigliere comunale con delega ai Servizi sociali.