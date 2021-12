Stop precauzionale per la Torres: il calcio al tempo del Covid-19 è ricco di incognite

Sassari. Alcuni componenti del gruppo squadra rossoblù potrebbero essere entrati in contatto con un positivo al Covid-19 (non tutti, posto che alcuni non erano presenti al momento del potenziale contatto): precauzionalmente e in ottemperanza alle misure governative, i suddetti componenti di staff e squadra sono in quarantena preventiva in attesa di sottoporsi a tampone molecolare, monitorati dallo staff medico.



Aspettando comunicazioni ufficiali da parte degli organi decisionali preposti, la sfida alla Vis Artena in programma domenica prossima è chiaramente a fortissimo rischio rinvio.