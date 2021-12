Protezione Civile. Sulla Sardegna da stasera e fino a domani in arrivo aria fredda di origine polare

Il Centro Funzionale Decentrato di Protezione Civile - Settore Meteo, ha emesso un avviso di condizioni metereologiche avverse a partire dalle ore 21:00 di oggi e sino alle 20:59 di domani.



Sul mare nord si osserva un sistema ciclonico di origine nord-atlantica caratterizzato da un profondo minimo chiuso al suolo. La saccatura ad esso associata si approfondisce fino al golfo di bascaglia. A partire dalle prossime ore la saccatura sopra descritta si approfondirà gradualmente verso sud raggiungendo il mediterraneo e l'europa centro occidentale nel corso della notte. Successivamente si muoverà verso est attraversando la Sardegna nel corso della giornata di domani. Aria calda e umida di origine atlantica convergerà verso il mediterraneo centrale seguita da aria più fredda di origine polare. La Protezione Civile raccomanda massima prudenza se ci si trova alla guida di un'automobile o di un motoveicolo; evitare i passaggi in sottovie e sottopassi, inquanto potrebbero allagarsi anche repentinamente. Inoltre è opportuno moderare la velocità del mezzo a causa della ridotta visibilità e dell'asfalto reso scivoloso dalla pioggia, allungandosi in tal modo gli spazi di frenata. Effettuare una sosta in piazzola o in luogo sicuro durante le fasi più intense dell'evento. Le norme di comportamento da adottare prima, durante e dopo fenomeni di pioggia e/o temporali sono consultabili ai seguenti indirizzi web: http://www.sardegnaambiente.it/documenti/20_467_20190227151402.pdf