Coronavirus Sardegna. Sono 154 i nuovi casi registrati oggi, nessun decesso

SARDEGNA 2 DICEMBRE 2021

Non si registrano decessi.













In Sardegna si registrano oggi 154 ulteriori casi confermati di positività al COVID, sulla base di 3.013 persone testate. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 10.428 tamponi.I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 14 ( stesso dato rispetto a ieri ).I pazienti ricoverati in area medica sono 72 ( 2 in meno rispetto a ieri ).2.688 sono i casi di isolamento domiciliare ( 29 in più rispetto a ieri).