Sassari. Successo al Teatro Verdi per la Stagione di Prosa 2021-2022 del CeDAC

Ancora due doppi successi al Teatro Verdi di Sassari sotto le insegne del CeDAC per la Stagione di Prosa 2021-2022. Infatti, venerdì 26 e martedì 30 Novembre sono andati in scena rispettivamente lo spettacolo di Danza “Lili Elben show”, e quello di di Federico Buffa “Amici Fragili”. Entrambe le kermesse hanno ottenuto un riscontro di pubblico eccezionale e molto apprezzato e questo conferma ancora di più del livello degli spettacoli offerti dalla Cedac. Lili Elbe Show” il balletto creato da Simone Repele e Sasha Riva, è stato liberamente ispirato alla vita di Lili Elbe. La creazione coreografica di Riva & Repele si è articolata attorno ai cinque danzatori andati in scena: Sasha Riva - Simone Repele - Jamal Callender - Rena Narumi - Clementine Dumas. I due ruoli principali sono stati Einar che diventa Lili e Gerda. Dalla loro relazione è emersa una terza protagonista: La petite Femme Fatale ben interpretata dalla ballerina Clementine Dumas. Ottimo anche lo spettacolo di Federico Buffa con l’anteprima Nazionale dello spettacolo andato in scena al teatro Verdi che ha raccontato una storia di sport e musica con “Amici Fragili”. Che ha visto protagonisti tra l’altro Alessandro Nidi (pianoforte e tastiere), e Marco Caronna (chitarre, voci, percussioni). Per circa due ore Federico Buffa senza soluzione di continuità ha raccontato al pubblico andedotti, e segreti della vita di De Andrè e Gigi Riva, riuscendo a mantenere sempre alta l’attenzione di chi religiosamente ascoltava la sua perfomance supportata anche da effetti magici visivi. E alla fine dello show è stato un vero tripudio di applausi e consensi.