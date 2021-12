Cisl FP. "Sovraffollamento corsie ospedaliere, servono interventi urgenti da Direzioni ATS e AOU"

Riceviamo e pubblichiamo le dichiarazioni delle segreterie regionali di Cisl FP, FP Cigl e Uil FPL riguardo la situazione della sanità ospedaliera e territoriale del Sassarese.





"Non c'è giorno che gli Infermieri, gli Operatori socio sanitari e i Medici che operano nell'Area medica dell'azienda ospedaliero universitaria di Sassari, si rivolgono alle Scriventi organizzazioni sindacali, protestando contro la gravissima situazione di sovraffollamento delle corsie della medicina interna, patologia medica e geriatria.

Anche questa mattina, in aggiunta ai posti letto occupati, la presenza di circa 30 barelle ed altrettanti pazienti, sta determinando gravi, se non gravissime, ripercussioni a danno dei degenti che, come ovvio che sia, non ricevono un'adeguata assistenza (infermieristica e di base), per cui anche il personale, costretto ad operare in perenne emergenza, è sempre più esposto a tutti i fattori di rischio da stress lavoro-correlato, nonché ai cd. rischi professionali.Per citare solo un dato: essere presenti due unità di OSS in una corsia per tutte le procedure assistenziali è una vergogna...!!!Ebbene, pur consapevoli che non tutte le responsabilità sono da addebitare alla direzione AOU - poiché è noto che le strutture e/o i servizi territoriali di ATS, anche a causa di chiusure indiscriminate, come ad esempio la LPA (lungodegenza) di Ittiri, non consentono il decongestionamento dell’unico Hub di 2° livello.Tuttavia, siccome sull'argomento, più volte ed in più occasioni, queste OO.SS. hanno avuto modo di sensibilizzare non solo la Direzione AOU, ma anche altri soggetti politico/istituzionali, ancora una volta, abbiamo inviato una nota di protesta alla Direzione Strategica chiedendo che si intervenga nell'immediatezza - anche coinvolgendo le OO.SS. - al fine di assumere tutte le iniziative e/o misure organizzative che permettano di dare sollievo non solo al personale, ma anche e soprattutto ai degenti, ai quali dobbiamo garantire dignità e cure adeguate.Le OO.SS. di Cgil, Cisl e Uil della funzione pubblica, si riservano di promuovere le opportune iniziative di manifestazione per protestare pubblicamente e denunciare il declino della sanità ospedaliera e territoriale del Sassarese."