Sassari. Tre auto e un autocarro coinvolti in un incidente alle Gallerie Chighizzu sulla SS 131

L'incidente è avvenuto all'altezza dellle ganllerie Chighizzu ed ha coinvolto tre autovetture ed un autocarro.











NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO





A causa di un incidente, l'Anas ha temporaneamente chiusa al traffico sulla strada statale 131 “Carlo Felice” al km 205,400 la carreggiata in direzione innesto strada provinciale 34, a Sassari.Il traffico proveniente da Cagliari verso Sassari è stato deviato al km 205 Scala di Giocca verso la SS127 km 130.Il personale di Anas e le forze dell’ordine sono sul posto per la gestione dell’evento e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile.