Sassari, un dicembre di giochi e sport gratuiti per bimbi e giovani

. Il Comune di Sassari, la Cooperativa Sociale Edupè e la Uisp propongono per dicembre due progetti ludico-ricreativi-sportivi gratuiti, differenziati per età (5/12 anni e 12/17), che mirano a offrire opportunità di socializzazione e svago, attraverso il gioco e la pratica sportiva non agonistica.Il progetto “Ludoteca Li Punti”, curato dalla Cooperativa Sociale Edupè, prevede laboratori che sollecitano lo sviluppo di competenze espressive, cognitive e socio affettive in un’ottica di integrazione intergenerazionale. Si terranno alla ludoteca comunale in via Era 5, sono rivolti a bambine e bambini dai 5 ai 12 anni e alle loro famiglie. Per informazioni e iscrizioni è possibile chiamare il 3494704983.Il progetto “La città è la nostra palestra”, curato dalla Uisp di Sassari, prevede attività che mirano a potenziare l’inclusione, la conoscenza delle proprie capacità, la scoperta del territorio e dell’ambiente attraverso specifiche discipline quali il parkour, lo skateboarding, l’arrampicata sportiva e l’escursionismo. Si terranno al Centro sportivo Uisp di via Enzo, centro urbano e hinterland sassarese. Sono rivolti a ragazze e ragazzi tra i 12 e i 17 anni. Per informazioni e iscrizioni è possibile chiamare il 3518391114 o scrivere a progetti@uispsassari.itSul sito www.comune.sassari.it sono pubblicate le locandine con tutte le informazioni.