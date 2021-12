Sassari, allestimenti floreali in tutta la città in vista delle festività

In vista delle festività natalizie, sono iniziati oggi gli allestimenti floreali nel centro della città e nell’agro. Saranno messe a dimora 1532 piante tra sempreverdi come skimmia, photinia ed ederina e fioriture, come ciclamini e pansè in via Enrico Costa, via Carlo Alberto, via Cavour, largo Ittiri, piazza Nazario Sauro, via Insinuazione, largo Cavallotti, piazza d’Italia, piazza Azuni, piazza Castello, via Usai, piazza Rosario, piazza Duomo e Seminario, via Duomo, piazza Santa Caterina, via al Carmelo, Fontana Rosello, Mercato Civico, largo Monache Cappuccine, piazza Fiume, via Brigata Sassari e nell’agro a Campanedda, Tottubella, La Corte, Palmadula, La Pedraia e Biancareddu.



Anche in occasione dell’Infiorata è prevista la sistemazione del giardino pensile alla base della colonna Mariana con nuove fioriture e la pulizia straordinaria della piazza Mazzotti.