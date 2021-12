Ancora uno strepitoso successo lunedì scorso al teatro Verdi con la “La Rassegna Voci di Donna”, organizzata dalla Cooperativa Teatro e/o Musica con il patrocinio del Comune di Sassari, del Ministero per i beni e le attività culturali (MIBACT), Della Regione e della Fondazione di Sardegna. La kermesse ha visto come protagonista Tosca, con il suo spettacolo itinerante “Morabezza”. Tosca come lo è stato per tutti i suoi spettaccoli nella sua nuova tournèe si è esibita con una formazione quasi interamente al femminile, con Giovanna Famulari al violoncello e al pianoforte, Fabia Salvucci ai cori, Massimo De Lorenzi alla chitarra, Elisabetta Pasquale al contrabasso e voce, e Luca Scorziello alla batteria e percussioni. “Morabeza”, come spiega il significato della parola stessa “senso di nostalgia e appartenenza alle proprie radici”, come ha precisato più volte l’autrice dell’album è un viaggio, nei luoghi più disparati e nelle emozioni più intime di ognuno di noi e della nostra esistenza. Insomma, Tosca e la sua band, con grandissima eleganza e sofisticata atmosfera sudamericana, ha condotto il pubblico presente al Teatro Verdi, in un’atmofera di colore e calore che ha rapito e incarnato in ogni spettatore le sue emozioni. Così alla fine dello spettacolo tutti in piedi con una meritata standing ovation a tributare il giusto compenso a Tosca e ai suoi splendidit e bravi musicisiti.