Maltempo: nuova allerta meteo in Sardegna

Il Centro Funzionale Decentrato di Protezione Civile - Settore Meteo, in data odierna, con avviso di condizioni meteo avverse (Prot. n. 43227 del 04.12.2021) comunica che a partire dalle ore 12:00 del 05.12.2021 e sino alle 12:00 del 06.12.2021 una grande saccatura si estende dell'Artico al Nordafrica, interessando l'intera Europa. L'ondulazione più occidentale della struttura stasera inizierà a elongarsi verso Meridione, veicolando sulla Sardegna aria fredda e satura di umidità.

L'avviso di condizioni meteo avverse e tutti i documenti emessi dal Centro Funzionale sono consultabili al seguente indirizzo web: http://www.sardegnaambiente.it/index.php?xsl=2273&s=20&v=9&nodesc=1&c=7092

Di seguito, alcune importanti informazioni per la popolazione: massima prudenza se ci si trova alla guida di un'automobile o di un motoveicolo; evitare i passaggi in sottovie e sottopassi, in quanto potrebbero allagarsi anche repentinamente. Inoltre è opportuno moderare la velocità del mezzo a causa della ridotta visibilità e dell'asfalto reso scivoloso dalla pioggia, allungandosi in tal modo gli spazi di frenata. Effettuare una sosta in piazzola o in luogo sicuro durante le fasi più intense dell'evento.

Le norme di comportamento da adottare prima, durante e dopo fenomeni di pioggia e/o temporali sono consultabili ai seguenti indirizzi web:http://www.sardegnaambiente.it/documenti/20_467_20190227151402.pdf