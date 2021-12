Tennistavolo Sassari: la A2 maschile batte l'Ausonia Enna

Tennistavolo Sassari: la A2 maschile batte l'Ausonia Enna, vincente il debutto del nuovo giocatore Adrian Morato.

Doppia novità. Vincente. Sabato sera il Tennistavolo Sassari ha conquistato la prima vittoria in A2 e ha fatto esordire il nuovo giocatore, lo spagnolo Adrian Morato, 26 anni, proveniente dal Murcia. Perentorio il 4-0 casalingo inflitto all'Ausonia Enna, fanalino di coda del girone B.

Proprio il nuovo arrivato, il madrileno Morato ha aperto il confronto con i siciliani, imponendosi per 3-0 sul giovane Daniele Spagnolo.

Decisamente più complesso il duello di Marco Poma contro Lorenzo Lo Verso. L'atleta del club sassarese è finito sotto 1-2 ma come ha elevato la qualità del suo gioco ha rimontato e vinto 3-2 una gara che ha riservato anche qualche prolungato e spettacolare scambio.

Nessun problema per Ganiyu Ashimiyo che ha regolato per 3-0 Andrei Labanau sfruttando la sua rapidità nei colpi e dimostrando che la flessione della giornata scorsa è stata solo episodica.

Il punto di chiusura lo ha ottenuto Marco Poma contro Daniele Spagnolo. Anche in questo caso dopo aver concesso qualcosa, sull'1-1 il pongista cagliaritano ha preso quota e risolto la pratica per 3 set a 1.

Un successo che il Tennistavolo Sassari inseguiva da quattro turni, dopo tre pareggi di fila (con qualche rimpianto) e la sconfitta per 4-2 contro la capolista Ennio Cristofaro di Casamassima che ha comunque dimostrato come bastasse poco per poter lottare contro tutte le avversarie. E l'ingaggio dello spagnolo Adrian Morato si spera che rappresenti l'aggiunta giusta per un campionato che può regalare tante soddisfazioni alla matricola sassarese.