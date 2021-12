In Sardegna registrati oggi 133 nuovi contagi: 49 casi in provincia di Sassari

Non si registrano decessi.





Continuano a preoccupare i dati relativi ai nuovi contagi. Oggi, il bollettino regionale segnala un incremento di 133 casi. Sono 79.681 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall’inizio dell'emergenza.

Nelle ultime ventiquattr’ore, gli incrementi per unità, divisi per provincia, fanno emergere Sassari con 49 nuovi casi, segue Cagliari con 35, Nuoro con 23, Oristano con 15 e il Sud Sardegna con 11 nuovi casi.





In Sardegna si registrano oggi 133 ulteriori casi confermati di positività al COVID, sulla base di 1800 persone testate. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 8350 tamponi.I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 13 (come ieri).I pazienti ricoverati in area medica sono 77 (5 in più di ieri).2998 sono i casi di isolamento domiciliare (+81 rispetto a ieri).