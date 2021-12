Dlr Ambiente-Ciclat confermano lo sciopero del servizio di raccolta rifiuti per il 13 dicembre

In relazione al perdurare delle criticità presenti nella trattativa per il rinnovo dei CCNL, a seguito della prima giornata di sciopero dello scorso 8 novembre e dei successivi e infruttuosi incontri tra le parti del 12 e del 19 novembre, le segreterie sindacali nazionali di FP CGIL FIT CISL, UILTRASPORTI, FIADEL, comunicano la proclamazione di un’ulteriore iniziativa di sciopero nazionale per tutti i lavoratori e le lavoratrici delle aziende dei servizi ambientali. Ciclat-Ambiente e Dlr Ambiente, che gestiscono la raccolta dei rifiuti solidi urbani per la ARO nei paesi di Florinas Codrongianos e Ploaghe, per l’Associazione dei comuni di Buddusò e Alà dei Sardi, per l’ Unione dei comuni del Meilogu nei comuni di Bonorva Pozzomaggiore e Semestene,confermano l’astensione collettiva dal lavoro per l’ intera giornata di lunedì 13 dicembre 2021, per tutti i turni di lavoro con inizio nel medesimo giorno e con la garanzia dei servizi minimi previsti dalla legge 146/90 e successive modificazioni e dall’Accordo nazionale di settore del 1° marzo 2001. Gli utenti interessati dal servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani sono invitati a non posizionare i rifiuti negli appositi contenitori nella giornata sopra indicata poiché il ritiro non può essere garantito. Per qualsiasi chiarimento è disponibile il numero verde 800719393.