Protezione Civile.Da domani e sino a giovedì in arrivo sulla Sardegna forti venti:allerta mareggiate

Il Centro Funzionale Decentrato di Protezione Civile ha emesso oggi un avviso di condizioni metereologiche avverse a partire dalle 12 di domani e sino alla mezzanotte comunicando che a partire dal pomeriggio di domani la Sardegna sarà interessata da venti sud occidentali in progressiva intensificazione accompagnati da onde da 4-5 metri. Questo potrà provocare una mareggiata lungo l'intera costa occidentale dell'isola. Il fenomeno proseguirà anche dopodomani. Nella seconda parte della giornata del 9 dicembre i fenomeni risulteranno in attenuazione.La Protezione Civile ricorda che sulle zone costiere, alla forte ventilazione è associato il rischio mareggiate, in particolare se il vento proviene perpendicolarmente rispetto alla costa. Per questo bisogna prestare la massima cautela nell’avvicinarsi al litorale o nel percorrere le strade costiere evitando la sosta sulle strutture esposte a mareggiate. Evitare la balneazione e l’uso delle imbarcazioni. Le norme di comportamento da adottare prima, durante e dopo fenomeni di mareggiate sono consultabili ai seguenti indirizzi