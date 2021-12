Sassari. Presentazione del libro di Mario Muggiolu "I miei due spiccioli"

Il 10 dicembre, nella sala convegni della Camera di Commercio di Sassari, verrà presentato il libro di Mario Muggiolu “I miei due spiccioli”. Due spiccioli che fanno un quarto di soldi è l’offerta della povera vedova, così’ come è raccontata nel vangelo. Nel libro di Muggiolu, esperienze, riflessioni, e testimonianze dell’autore raccontano cosa significa essere un volontario e cosa sia il volontariato, attraverso un percorso basato sulla Parola di Dio, sugli scritti di Madre Teresa di Calcutta e sulle omelie di Papa Francesco Guccini, e tanti altri brani di autori diversi. Mario Muggiolu è un volontario del Centro Diurno di Accoglienza e accompagnamento di Sassari, sito in via Principessa Maria e gestito dall’Associazione di Promozione Sociale Suor Tambelli delle suore vincenziane Figlie della Carità. Ha scritto un libro contenente le sue riflessioni e testimonianze riferite ad esperienze di volontariato in opere dove ha avuto modo di prestare servizio. La presentazione-convegno sul tema “I miei due spiccioli”, parte dal percorso sviluppato nel libro sul compito e responsabilità del volontario, che deve riguardare ed interrogare tutti, nessuno escluso. L’iniziativa inoltre è incentrata sul servizio e la promozione della persona secondo la carità cristiana ma anche richiamare le forme di povertà e disagio nella nostra città raccolte in particolare tra le persone che hanno frequentato o frequentano il Centro. La Parola di Dio affiancata da testi laici, è quindi, riferimento costante fonte e convergenza dell’intero discorso che ha come punto di arrivo la carità cristiana. Di fronte alla complessità dei bisogni e delle situazioni di disagio e solitudine della società di oggi non si può rimanere fermi. Per questo il libro spinge il lettore a porsi una semplice ma impegnativa domanda: “Qual è la mia offerta? Quali sono i miei due spiccioli che io offro agli altri come la povera vedova? “L’evento è rivolto alle organizzazioni di volontariato e alle istituzioni per richiamare l’attenzione sul povero a Sassari e nel territorio, che è il filo conduttore del libro. Parteciperanno diverse personalità dell’Associazionismo che fanno riferimento alla fede cristiana ma anche al mondo laico fra i quali Padre Morittu, Don Galia, Isa Sarullo , Francesca Arcadu, Gianfranco Addis in rappresentanza della Caritas Diocesana, Francesca Ena e Gregorio Salis che interverrà in qualità di psicologo per tanti anni referente dell’ATS del servizio SERD per il disagio sociale. L’evento, con inizio alle 17 00 è aperto al pubblico nel rispetto della normativa anti-covid. All’ingresso sarà richiesto il green pass.