Associazione ccn Centro Cavour: al via gli appuntamenti al centro di Sassari

Sassari. Giove pluvio non risparmia nessuno, anche se a volte concede una tregua alla sua personalissima ira formato diluvio. Pausa che nel tardo pomeriggio di ieri ha consentito all’Associazione ccn Centro Cavour di dare forma e vita e anima all’appuntamento con l’apertura ufficiale del lungo calendario di “Frammenti di Sardegna - Arte, Musica e Cultura in Centro Cavour”, ciclo di eventi chiamato a colorare, animare e accompagnare lo scorrere del mese di dicembre sino a sfociare nel 2022, nel mese di gennaio. Come nel 2020, onde evitare assembramenti e potenziali contagi, l'Associazione ha scelto di non programmare una inaugurazione ufficiale, momento di gioia condivisa ceeto ma anche forte richiamo perpiccole folle che per quanto ordinate e composte non garantiscono il rispetto delle norme anti virus.



Decretati i vincitori del contest fotografico “Scatti in bianco e nero” - nato dalla forte sinergia attivata con il liceo classico coreutica e musicale “D. A. Azuni” grazie alla grande disponibilità del professor Andrea Virgilio, coordinatore dell’iniziativa -, da ieri gli scatti sono esposti negli spazi angolo via Manno via Cavour che la famiglia Multineddu ha gentilmente messo a disposizione. A tutti i partecipanti al concorso, per iniziativa del Banco di Sardegna, è stato donato uno dei preziosi volumi dedicati a Maria Lai e Costantino Nivola: a consegnare le opere ai ragazzi la dottoressa Maria Antonietta Porcu, responsabile direzione regionale Nord.



Giusto riconoscimento all’estro di Elisa Cossu e Claudia Mangano, prime classificate ex equo, e dell’intero gruppo di giovani fotografi e fotografe composto da Adriana Giara, Antonio Loria, Claudia Mangano, Elisa Careddu, Elisa Casu, Elisa Forteleoni, Elisa Merolle, Francesca Ventura, Giada Poddighe, Hiba Chraibi, Vittoria Sini e Viviana Simula.



Proprio Claudia Mangano con lo scatto “Calore senza colore” e Elisa Casu con lo scatto (Per le vie di Sassari), dopo essere state prima premiate dalla giuria riunitasi appositamente nella splendida sala Siglienti del Banco di Sardegna, sono state premiate ieri in concomitanza con il delicato e lieto rivelarsi di “Danzando in Città” - coordinamento affidato alla professoressa Cristina Tagliaverga - performance formato flash mobile versione site specific in adattamento alle specifiche di strada e arredi urbani che ha regalato istantanee d’arte in movimento e ha coinvolto e catturato gli sguardi e l’attenzione dei passanti. La sede della Fondazione Sardegna ha ospitato i ballerini nel pre e post evento, offrendo loro riparo dalla pioggia e dal feddo in pieno spirito di collaborazione e supporto all'iniziativa.



Con lo sguardo orientato al meteo intanto, l’Associazione ccn Centro Cavour, guidata dal presidente Gavino Macciocu, corre le altre carte del suo prossimo divenire, del programma di attività costruito fra allestimenti di mostre artistiche, pittoriche e fotografiche, oltre che serate musicali e danzanti. Il tutto realizzato grazie al supporto dei commercianti, dei professionisti, di cittadini residenti e non che hanno messo a disposizione competenze, tempo, volontà, impegno e alcuni dei magnifici e caratteristici androni e cortili interni dei palazzi di via Cavour. Tutto sarà ulteriormente ingentilito dal posizionamento di adeguata illuminazione su ulivi secolari e di figure artistiche su parte della carreggiata.



Oggi, venerdì 10 dicembre:

“Note in Centro Cavour” (h 18), rinnovato appuntamento con la musica dei ragazzi del Liceo classico, musicale e coreutico “D. A.Azuni” - coordinamento professor Gioele Lumbau - serata che a partire dalle ore 18 sarà allietata dall’orchestra d’archi Juvenilia Ensemble, splendido esempio di formazione in seno all’istituto scolastico e dalla forte attività concertistica alimentata dalle associazioni territoriali come Ente Concerti “M. De Carolis”, l’Associazione Culturale Ellipsis e l’Associazione Corale Polifonica Santa Cecilia.



Domani, sabato 11 dicembre:

“Angoli della Sardegna” è la mostra fotografica di Maurizia Lay che cattura con sensibilità alcuni degli scorci più caratteristici della nostra Terra, con particolare attenzione a Sassari in tutte le sue forme: androne di palazzo Frau dalle 17 alle 20 nelle giornate di sabato 11, domenica 12, sabato 18 e domenica 19 dicembre. Ancora, “Paesaggi urbani e Belve”: - anch’esso all’interno dell’androne di palazzo Frau - è mostra pittorica di Daniel Leal dai colori sgargianti e intriganti a riprodurre scorci di città e paesi della Sardegna: dalle 17 alle 20 di sabato 11, domenica 12, sabato 18 e domenica 19 dicembre.



Ma “Frammenti di Sardegna - Arte, Musica e Cultura in Centro Cavour” è anche cinema con “Film di Animazione in Sardegna” realizzato in collaborazione con Flora’s Room, società di animazione giovane e sassarese che con tecniche di lavorazione innovative produce cortometraggi, video musicale advertising e lungometraggi che raccontano storie inclusive e che celebrano la diversità, ambientate in Sardegna e supportate dalla tradizione, bellezza e cultura sarda. Seminario aperto a tutti, a partire dalle h 17.



Sempre a partire da sabato, nella suggestiva location offerta dall’androne di palazzo Pilo, saranno esposte alcune tavole preparatorie di animazione e sagome cartonate per i più piccoli con i personaggi del cortometraggio “S’Ammuntadori” e del lungometraggio “L’Ultimo Amore di Las”.



Domenica, 12 dicembre:

Domenica di note in via Cavour con “Musica in Centro”: stavolta ad allietare le passeggiate pre natalizie dei cittadini- a partire dalle ore 18.30 ci penseranno Armando Casu e il suo Sax.