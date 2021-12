In casa Torres è tempo di E-COMMERCE: spedizioni a Sassari, in tutta l’Isola e sulla penisola

Il primo ordine è arrivato da Torino. Tanti ne stanno arrivando in queste ore, tanti ne arriveranno da qui sino a Natale ed oltre. È finalmente attivo l’e-commerce targato Torres, un prodotto chiamato Sidebox realizzato da Prossima Isola: trovate il link d’accesso in tutte le pagine del sito internet ufficiale ( seftorrescalcio.it ), è facilissimo da usare ed è pronto a soddisfare piccoli grandi sogni.Dalle richiestissime felpe Puma rosse e blu che mostrano orgogliose sul fronte la scritta Torres alle esclusive giacche a vento, dalle polo bianche alle t-shirt blu e azzurre tutte rigorosamente “marchiate” con lo stemma ufficiale del club. E poi ancora sciarpe e tazze, ombrelli, mascherine e tanti altri oggetti e gadget d’uso comune a richiamare costantemente, la passione rossoblù.Ultime, ma non certo per importanza, le maglie da gioco da casa e da trasferta. Le maglie della Torres, firmate FootureLab, pronte a diventare una seconda pelle per l’intera tifoseria sassarese, corazza invalicabile per i giocatori che fanno parte della rosa e vessillo rossoblù ostentato sui campi di tutta Italia.Tempi massimi di consegna a domicilio: 15 giorni. Su Sassari è prevista una doppia modalità: consegna a domicilio classico oppure ordine su e-commerce e ritiro presso il ristorante Il Covo del Conte in via Principessa Maria nr 16 (Sassari). Sono disponibili tutte le taglie, dalle S alle XL. Fantastiche le felpe per i bambini.