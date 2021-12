Sassari. Iniziano domani a Sant'Apollinare i festeggiamenti per il SS Crocifisso Miracoloso

Nel 1932, per decreto Papale, il Crocifisso divenne Patrono della Parrocchia e venne istituita la festa Patronale per il giorno 14 Dicembre, in ricordo del giorno nel quale fu salvato dall’incendio del 1650.





Il 14 Dicembre segna le celebrazioni per il Santissimo Crocifisso Miracoloso presso l’antica Parrocchia di Sant’Apollinare. Come tutti gli anni, la festa si svolgerà nell’arco di quattro giorni dedicati al Crocifisso con adorazione, preghiere e celebrazioni eucaristiche. I festeggiamenti quest’anno rivestono particolare importanza in quanto si inseriscono nel Cammino Sinodale e nella Visita Pastorale intrapresi dalla Diocesi.Il programma ha inizio con il Triduo dall’11 al 13 Dicembre e si concluderà il 14 Dicembre con la Solennità del Santissimo Crocifisso Miracoloso. Durante il Triduo, tutti i giorni alle ore 17 si svolgerà l’Adorazione Eucaristica seguita, alle ore 17:30, dal Santo Rosario e dalla Santa Messa celebrata alle ore 18:00 dal Parroco Don Andrea Stara che durante le omelie proporrà diverse meditazioni dai temi: “La Croce mistero di morte e di gloria” (11 Dicembre); “La Croce albero fecondo e glorioso” (12 Dicembre); “La Croce segno di speranza” (13 Dicembre).Nella giornata di Lunedì 13 alle ore 19:30 avrà luogo una Veglia di Preghiera e Confessioni presieduta dell’Arcivescovo S.E. Mons. Gian Franco Saba.Le celebrazioni raggiungeranno il loro culmine il 14 Dicembre con tre appuntamenti. Si inizierà con la Santa Messa delle ore 9:30 presieduta dal Parroco Don Andrea Stara. Alle ore 11, il Vicario Generale Mons. Antonio Tamponi celebrerà la Messa Solenne alla quale seguirà la tradizionale Supplica al Santissimo Crocifisso. I festeggiamenti si concluderanno con la Concelebrazione Eucaristica presieduta dall’Arcivescovo Metropolita S.E.R. Mons. Gian Franco Saba.La storia dietro le celebrazioni è molto antica e risale al XVII Secolo quando un incendio divampò nell’allora chiesa di Sant’Apollinare. L’intervento coraggioso di un fedele mise in salvo il Crocifisso che, miracolosamente, riportò solo dei lievi danni alle gambe nonostante fosse avvolto dalle fiamme.Dopo il restauro avvenuto per mano di uno dei più importanti scultori sardi dell’epoca, la Croce ha continuato ad essere oggetto di profonda venerazione da parte dei cittadini sassaresi.