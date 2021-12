Domani Onifestival chiude la prima tranche di spettacoli con "Cantendi a Deus" di Elena Ledda

Domenica 12 dicembre Onifestival chiude la prima tranche di spettacoli.

Nella chiesa di San Gavino a Oniferi va in scena il progetto di Elena Ledda “Cantendi a Deus”



Seconda memorabile ospite di questa terza rassegna di Onifestival, manifestazione dedicata a canti e tradizioni, sarà Elena Ledda con il suo “Cantendi a Deus”.

Domenica 12 dicembre, sempre alle 19,00, ci spostiamo alla Chiesa di San Gavino dove andrà in scena il nuovo progetto della cantante selargina, sul palco insieme a Mauro Palmas alla mandola e liuto cantabile, Silvano Lobina al basso, Marcello Peghin alle chitarre e Simonetta Soro alla voce.

Lo spettacolo, in linea con il festival, sarà dedicato ai canti sacri della tradizione e nasce da una lunga ricerca che ha evidenziato come in Sardegna i canti sacri mantengano ancora intatta la loro capacità comunicativa insieme con la loro funzione sociale. Si è attinto alla pura tradizione, composto brani originali e - con lo stesso rispetto- rivisto e recuperato, senza snaturarne l’essenza, qualche canto la cui esecuzione si era persa nel tempo.



Onifestival concluderà il 30 dicembre sempre alle 19,00 nella Chiesa di San Gavino con Cordas e Cannas Trio e Giuliano Gabriele Trio “Musiche del centro e del sud Italia”.





Domenica 12 dicembre

Ore 19,00

Chiesa di San Gavino



Elena Ledda "Cantendi a Deus"



Giovedì 30 dicembre

Ore 19,00

Chiesa di San Gavino



Cordas e Cannas Trio

Giuliano Gabriele trio “Musiche del centro e del Sud Italia”