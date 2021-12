(To) be in jazz prosegue domenica 12 dicembre al teatro Verdi con “Verdi & Puccini in Jazz”

Cinzia Tedesco ha iniziato a cantare a otto anni, facendo la gavetta nella band del padre. Scoperta da Pippo Baudo, ha debuttato in Rai nella trasmissione “Numero Uno”. Tra le numerose performance internazionali si è esibita a New York nel club Jazz Standard alla presenza di George Benson e in Italia con il suo quintetto per l’ex Presidente americano Bill Clinton. Ha duettato con alcune stelle della jazz come Carl Anderson, Shawnn Monteiro e Miles Griffith.

Domani sul palco:

Cinzia Tedesco voce solista

Pietro Iodice batteria

Orchestra Jazz della Sardegna

Pino Jodice direzione e orchestrazioni.





L’ultimo appuntamento della rassegna sarà domenica 19 dicembre con il progetto “Di cosa vive l’Uomo? - La Musica di Kurt Weill". Un’esplorazione dell'affascinante repertorio del compositore tedesco attraverso gli arrangiamenti scritti per l’Ojs da Luigi Giannatempo. Marco Tiso dirigerà la big band che condividerà il palco con Peppe Servillo e Costanza Alegiani.

I titoli di ingresso agli spettacoli saranno disponibili in prevendita presso il Teatro Verdi di Sassari via Politeama dal lunedì al venerdì dalle 17.00 alle 20.00, oppure online su www.abno.com. Il costo del biglietto per il singolo concerto è di € 12,00, l’abbonamento ai tre concerti costa € 30,00.





Nelle immagini: Cinzia Tedesco (foto di Imma Brigante) e Pietro Iodice (foto di StefanoRamaccia)





Sono state le suggestioni dell’inferno dantesco a dare il via al Teatro Verdi di Sassari, alla rassegna "(to) be in Jazz - I Concerti Aperitivo", organizzata dall’ Associazione Blue Note Orchestra (ABNO) in collaborazione con Teatro e/o Musica. Il pubblico è stato trascinato non solo dalle musiche fortemente intinte di jazz e capaci di evidenziare le caratteristiche dei solisti dell’OJS, ma anche dalle immagini del lungometraggio “L’inferno” del 1911 proiettato integralmente durante l’esecuzione del progetto scritto e diretto da Mario Raja.Si prosegueche vedrà impegnata l’Orchestra Jazz della Sardegna nell’esecuzione di arie tratte da opere dei due immortali compositori e orchestrate da Pino Jodice e Bruno Biriaco, Pietro Iodice alla batteria. Il progetto che nasce come omaggio all’Opera ed è ideato dalla cantante pugliese Cinzia Tedesco, talento della vocalità jazz internazionale. Tedesco proporrà una scelta di brani tratti da due album prodotti e distribuiti dalla Sony Classica:” Verdi’s Mood” e “Mister Puccini in Jazz”, dischi recensiti dalle maggiori riviste specializzate e dai media nazionali. Un omaggio a Verdi e Puccini in quanto emblemi dell’eccellenza musicale italiana nel mondo.La manifestazione è realizzata con il contributo della Regione Sardegna, del Ministero della Cultura, della Fondazione di Sardegna e col patrocinio del Comune di Sassari. Questa edizione è anche espressione del sodalizio artistico avviato la primavera scorsa tra l’ABNO e la Cooperativa Teatro e/o Musica.