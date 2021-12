Olbia, sfondano le porte di due pizzerie e rubano vino, champagne e fondo cassa: arrestati

Nota: La foto è indicativa del centro cittadino



I Carabinieri della Sezione Radiomobile del Reparto Territoriale di Olbia hanno proceduto all’arresto in flagranza di reato di due giovani, protagonisti la scorsa notte di due furti aggravati.I due ragazzi, un olbiese di 22 anni e un cittadino polacco di 23, già noti alle forze dell’ordine, sono entrati all’interno di due pizzerie, nel quartiere Poltu Quadu e di via Roma, sfondando le porte di ingresso e rubando rispettivamente diverse bottiglie di champagne ed il fondo cassa, con diverse bottiglie di vino. I due sono stati intercettati mentre scappavano a piedi; durante la fuga anche abbandonato una bottiglia di champagne. Mentre l’olbiese è stato bloccato dopo una breve corsa, il polacco è riuscito a nascondersi sotto un carro attrezzi parcheggiato in una delle parallele di via Roma, cercando di disfarsi del fondo cassa. I due ladri hanno agito sicuramente con il supporto di un complice, il quale controllava il passaggio di persone e di forze dell’ordine, e che è in corso di identificazione.Per i due giovani, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Tempio Pausania, la direttissima è prevista per questa mattina.