Martedì 14 a Sassari la presentazione del libro di Alberto Merler "Oltre la solitudine"

Martedì 14 dicembre alle 16,30 l'Assessorato alla cultura del Comune

di Sassari ospita la presentazione del libro di Alberto Merler "Oltre la solitudine". Dialogano con l'autore Maria Vittoria Casu e don Gaetano Galia.



IL LIBRO:

Una inattesa vedovanza è l'occasione per fermarsi e ricentrare la propria vita attorno all'essenziale, e ritrovare l'energia per mettere in gioco di nuovo risorse e capacità personali. Questa breve raccolta si presenta come una riflessione sull'esperienza della mancanza e della solitudine, con particolare riferimento al vissuto della vedovanza. Il tentativo - maturato in parte nel corso dei mesi reclusivi dovuti alla pandemia da Covid 19 - è quello di rispondere alle domande che sorgono quando ci dobbiamo orientare dentro il giardino del ritrovarci e sentirci soli. Quando le nostre azioni ci sembrano depauperate e le nostre soluzioni inefficaci. Quando non ci sentiamo più proiettati verso un disegno pensato insieme e ormai impossibile. Quando ci chiediamo quale sia il senso della nostra esistenza e quale l'aiuto che possiamo ancora offrire agli altri.