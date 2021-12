A Bauladu l'assemblea plenaria di Caminera Noa, fissata per domenica 23 gennaio

Il coordinamento politico di Caminera Noa, informa che: "In data domenica 23 gennaio 2022, per tutto il corso della giornata, a partire dalle ore 10:00 si svolgerà presso il Centro Civico Culturale del comune di Bauladu la plenaria di Caminera Noa.



Nel corso della giornata si deciderà per:



- Il rinnovo delle cariche politiche (portavoce e coordinatori uscenti);- Organizzazione del movimento, con presentazione di proposte relativamente a modalità di adesione allo stesso;L’assemblea sarà pubblica e articolata in due momenti: la prima fase riservata alla presentazione delle proposte politiche e degli obiettivi da perseguire nel breve e nel medio termine. La seconda alla discussione interna.Alla luce dei cambiamenti dello scenario politico e sociale sardo e della necessità di riempire il vuoto di prospettive e di trasformazione reale della nostra terra, la portavoce uscente, Luana Farina, afferma che è indispensabile favorire un processo di costruzione di un’alternativa popolare per l’autodeterminazione dell’isola, consolidando i rapporti con le organizzazioni politiche e sociali con le quali si sono affrontate già diverse battaglie tra cui quella sulla difesa della sanità pubblica, quella contro le speculazioni energetiche, per la valorizzazione della lingua e della cultura sarda, le battaglie a difesa della dignità del lavoro e contro le discriminazione di genere.La plenaria di Caminera Noa vuole essere un momento importante di riflessione e di aggregazione politica che si prefigge l’obbiettivo di rilanciare le lotte e prospettare un orizzonte politico perseguibile, reale e negli interessi dei sardi".