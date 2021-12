Alghero: prorogati i termini per la presentazione delle domande di accesso al contributo affitti

Alghero: sono stati prorogati i termini per la presentazione delle domande di accesso al contributo integrativo ai canoni di locazione di cui all’art. 11 della L. 431/98 per l’annualità 2021. La scadenza prevista dal precedente avviso, fissata inzialmente per il 10 dicembre, è stata prorogata al 15 dicembre. La domanda dovrà essere presentata in modalità telematica mediante la piattaforma SICARE – SiVoucher accessibile al seguente link https://voucher.sicare.it/sicare/buonispesa_login.php



"La proroga della scadenza, precisa l'Assessore ai Servizi Sociali Maria Grazia Salaris, consente a molti cittadini di predisporre le istanze con ulteriore lasso di tempo, in maniera da non lasciare nessuno fuori dall' opportunità".